Протягом воєнного стану було профінансовано 100 відсотків виплат субсидій.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на території незалежної України було автоматично подовжено соціальні виплати населенню.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми автоматично без звернення людини продовжили на час дії воєнного стану фінансування всіх раніше призначених соціальних допомог, субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та спростили призначення для нових отримувачів. Понад 6 мільйонів людей охоплені тим чи іншим видом соціальної допомоги", - наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що протягом воєнного стану було профінансовано 100 відсотків виплат субсидій.

"Протягом воєнного стану ми профінансували 100 відсотків виплат субсидій, пільг, соціальних допомог та пенсій. Навіть у регіонах, де через бойові дії або окупацію не працюють органи соціального захисту", - наголосила міністр.

За словами Лазебної усі виплати здійснюються централізовано завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

"Для людей з таких регіонів ми здійснюємо нарахування централізовано в умовах воєнного стану. Ми змогли це зробити завдяки тому, що ще минулого року розпочали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це дозволило зараз забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій", - наголосила Лазебна.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

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