Народні умільці навчали дітлахів, що втекли від війни, традиційному українському способу прикрашання великодніх яєць.

Напередодні Великодня у Львові 19 квітня 2022 року провели майстер-клас "Писанкарство в бомбосховищі для дітей переселенців".

В рамках заходу народні умільці навчали дітлахів, що втекли від війни, традиційному українському способу прикрашання великодніх яєць.

Фотокореспондент УНІАН був присутній на уроці.

Зазначимо, українська писанка – це пасхальне яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску та барвників. На території України писанки були знайдені ще в похованнях скіфів, у Східному Криму (IV ст. до н. е.), а найраніші знайдені писанки на території Київської Русі датуються XI-XIII століттями.

Як повідомляв УНІАН, цього року вперше в історії незалежної України Великдень по всій території країни відзначатимуть в умовах війни. Оскільки влада побоюються провокацій з боку російських окупантів, правоохоронці рекомендують українцям утриматися від масового відвідування великодніх служб у церквах та кладовищ.

Натомість радять під час Великодніх свят слухати богослужіння он-лайн – через загрозу ракетних ударів російських окупантів по храмах. Вже відомо, що великодні богослужіння ПЦУ та УГКЦ в ніч з 23 на 24 лютого покажуть у прямому ефірі.