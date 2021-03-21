Ці кошти будуть спрямовані на поліпшення соціальної інфраструктури та задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет міністрів прийняв рішення про виділення місцевим бюджетам майже 1,7 млрд грн на реалізацію проектів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соціальній мережі Facebook.

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"Уряд на цьому тижні прийняв ряд рішень, що сприяють розвитку регіонів. Так, місцеві бюджети отримають майже 1,7 млрд грн на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України", - зазначив він.

Виділені кошти, за словами Шмигаля, насамперед необхідно спрямувати на покращення соціальної інфраструктури та задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.

"Також ми затвердили порядок зарахування до бюджетів органів місцевого самоврядування частини акцизного податку з пального, виробленого або ввезеного на територію України. Йдеться про 13,44% акцизу - це додаткові 1,2 млрд грн тільки за перші 2,5 місяці року. Окремо місцеві бюджети отримають субвенцію і на розвиток спортивної інфраструктури. В першу чергу це стосується об'єктів, призначених для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, а також навчально-тренувальних зборів для національних збірних. На програму передбачено 500 млн гривень", - пояснив прем'єр.

Що цьому передувало

У квітні 2020 року Кабінет міністрів спростив порядок і умови отримання місцевими бюджетами субвенції з держбюджету на соціально-економічний розвиток, що має поліпшити умови боротьби з коронавірусом.

8 липня Кабінет Міністрів виділив майже 1,7 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Крім того, в липні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв десятиліття "економічного прориву", Нацбанк збільшив міжнародні резерви до восьмирічного максимуму, а інфляція знову повернулася до зростання.

У червні 2020 року в загальний фонд місцевих бюджетів надійшло 131,5 млрд грн, що на 2,1%, або 2,7 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор: Леся Лещенко