Гроші надавали як іноземці, так і українці.

З початку повномасштабної війни в Україні на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 33,96 мільярда гривень. Найбільший внесок (15,8 млрд) було зібрано на рахунки НБУ з 24 лютого до 5 травня.

За даними Опендатабот, три найбільші фонди це - United24, Повернись живим та фонд Притули. Гроші переводили іноземці та українці.

Так, United 24 за 8 місяців роботи, з травня до грудня, зібрав 8,6 млрд грн. 81% від суми (7 млрд грн) спрямували на ЗСУ. Ще понад 1,1 млрд грн (13%) передали на медичну допомогу та 0,5 млрд грн (6%) — на відбудову країни. Як додається, пік донатів на ЗСУ припав на липень, коли українці пожертвували фонду 2,2 млрд грн.

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Фонд "Повернись живим" з 24 лютого зібрав вже 5,6 млрд грн. Найбільшу суму — 1,6 млрд грн — задонатили у березні. Після цього щомісяця фонд в середньому збирав близько 350 мільйонів гривень.

Фонд Притули з початку повномасштабної війни зібрав майже 4 млрд грн. У жовтні за місяць кількість пожертв зросла більш ніж утричі та сягла 658 мільйонів гривень.

United24: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект підтримки України UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

Нещодавно Зеленський розповів, що на станом на 12 січня лише через United24 було зібрано вже близько півмільярда гривень від людей із понад ста країн - на відновлення житла.

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