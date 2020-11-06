Цього тижня регулятор також купив 41 мільйон доларів.

Національний банк України цього тижня - з 2 по 6 листопада - купив на міжбанківському валютному ринку 41 мільйон доларів.

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Згідно з даними, опублікованим на сайті регулятора, на цьому тижні НБУ провів інтервенції з продажу валюти в обсязі 70 мільйонів доларів на підтримку гривні.

При цьому з початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 748,8 мільйона доларів.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,14 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій