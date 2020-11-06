Курс долара знизився до 28,14 гривні, а курс євро - 33,42 гривні.

Національний банк України на понеділок, 9 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,14 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 22 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 33,42 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 16 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2813,75 (6 листопада – 2836,43)

100 EUR – 3342,45 (6 листопада – 3358,19)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,09/28,11 гривні/долар, до євро – на рівні 33,36/33,37 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на п'ятницю, 6 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,36 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій