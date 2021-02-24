Посли країн "Великої сімки" (Великобританія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) висловили підтримку незалежній роботі Національного банку України.
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Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter-акаунті головування Великої Британії в "групі підтримки" послів G7 в Україні.
"Під час зустрічі з головою Національного банку України Кирилом Шевченком посли G7 вітали відданість НБУ банківській та економічній реформі, а також виконанню Україною зобов'язань перед МВФ та іншими міжнародними фінансовими інститутами", - йдеться в повідомленні.
"Велика сімка підтримує сильний і незалежний Національний банк України, що сприятиме економічній стабільності України й достатку всіх українців", - наголошується в повідомленні.
Що цьому передувало
- 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.
- Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.
Під час зустрічі з головою @NBUkraine Кирилом Шевченком Посли G7 прищепили відданість НБУ банківській і економічній реформі, а також виконання Україною зобов'язань перед МВФ та іншими міжнародними фінансовими інституціями. 1/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 24, 2021
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