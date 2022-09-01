Валовий видобуток газу "Нафтогазом" у 2021 році скоротився до 13,669 млн кубометрів, або на 3,75% порівняно з 2020 роком

За підсумками 2021 року НАК "Нафтогаз України" отримала 12,02 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн чистого збитку у 2020 році.

Про це йдеться в розширеній презентації до річного звіту-2021.

Валовий видобуток газу "Нафтогазом" у 2021 році скоротився до 13,669 млн кубометрів, або на 3,75% в порівнянні з 2020 роком (14,233 млн кубометрів).

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Сукупні доходи компанії від реалізації (та інші доходи) у 2021 році склали 218,979 млрд грн, що на 13,44% вище показника 2020 року (193,017 млрд грн).

При цьому загальні витрати НАК у 2021 році склали 201,157 млрд грн, що на 3,5% менше, ніж роком раніше (208,539 млрд грн).

Ситуація з боргами:

26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, таким чином, стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

2 серпня 2022 року "Нафтогаз" знову просив кредиторів про відстрочення сплати боргу.

НАК "Нафтогаз України" розпочало процедуру запиту до власників єврооблігацій щодо внесення змін до умов його відповідних боргових зобов'язань. Власникам єврооблігацій пропонувалося узгодити певні зміни умов таких цінних паперів, у тому числі відстрочення термінів сплати тіла і відсотків на період двох років, що в цілому є подібними Умовами до умов пропозиції, яку зробила Україна щодо державних єврооблігацій.

17 серпня 2022 року інвестори, які є власниками євробондів з терміном погашення в липні 2022 року ($335 млн), також відхилили пропозицію "Нафтогазу" щодо відстрочення виплат.

31 сСерпня "Нафтогаз" зміг узгодити одну з трьох відстрочок за євробондами.

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