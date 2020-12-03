У листопаді порівняно з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти.

У листопаді 2020 року вперше з початку року купівля населенням готівкової валюти перевищила обсяг продажу.

Про це свідчать дані Національного банку.

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У листопаді в порівнянні з жовтнем поточного року українці скоротили продаж валюти на 3% – до 1,32 млрд доларів в еквіваленті, в той час як покупка виросла на 11,7% – до 1,44 млрд доларів в еквіваленті.

Таким чином, чиста купівля валюти населенням в листопаді склала 127,76 млн доларів.

Прогноз щодо курсу

15 вересня 2020 року експерти інвестгрупи ICU прогнозували помірне ослаблення гривні до 29-30 гривень/долар до кінця поточного року.

24 вересня 2020 року експерти заявили про те, що в 4 кварталі 2020 року курс гривні не повинен буде перевищити рівень 30 грн/Долар.

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Автор: УНІАН