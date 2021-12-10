Ситуація в енергетичній галузі залишається напруженою, і ринок очікує активізації енергоімпортерів, які можуть істотно натиснути на курс гривні.

Незабаром курс гривні може зміцнитися до 27 грн/дол., при цьому Національний банк буде стримувати зміцнення, викуповуючи надлишки валюти.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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"Найближчим часом гривня може протестувати рівень 27 гривень за долар. НБУ буде активно викуповувати надлишкову пропозицію валюти та стримувати її зміцнення, тому навряд чи ринок провалиться істотно або надовго нижче цього рівня", - вважає експерт.

Шевчишин зазначив, що Нацбанк заявив про готовність підвищувати облікову ставку в разі реалізації інфляційних ризиків. Таким чином, очікування ринку підтвердилися, але оскільки регулятор збільшив ставку відразу на 0,5 п.п., це надало підтримку курсу.

За словами аналітика, на рівні нижче 27 грн/дол. з'явиться спекулятивний попит, який буде підтримувати американський долар, повертаючи котирування вище. Наступного тижня очікується розміщення ОВДП від Мінфіну для того, щоб оцінити, як рішення НБУ за ставкою відіб'ється на ставках за ОВДП і чи будуть нові умови цікаві нерезидентам для покупки. І якщо нерезиденти приймуть нові умови, це може утримати гривню в діапазоні 27-27,5 грн/дол.

Крім цього, ринок продовжує перетравлювати результати переговорів між президентами США і РФ, і нова інформація, що надходить покращує настрої інвесторів. Зокрема, портфель гривневих ОВДП на рахунках нерезидентів 9 грудня збільшився на 1 млрд грн. Їх оптимізм також підтримав позитив на світових ринках.

"Ситуація в енергетичній галузі залишається напруженою і ринок очікує активізацію енергоімпортерів, які можуть істотно натиснути на курс гривні. Газотрейдери поки діють дуже акуратно, купуючи невеликі обсяги валюти", - підкреслив Шевчишин.

Курс на 10 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 10 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 10 грудня, зміцнився на 10 копійок – до 27,20 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій