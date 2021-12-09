Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,68 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 10 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 12 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,68 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,08/27,10 грн/дол., до євро - на рівні 30,64/30,66 грн/євро.

Курс на 9 грудня:

Національний банк України на четвер, 9 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,22 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозують, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Експерти також прогнозували, що в грудні курс долара закріпиться на позначці вище 27 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій