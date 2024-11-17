Експерти створили список найдорожчих валют у світі - найпопулярніші з них навіть не в топ-3.

Долар США, євро та фунт стерлінгів - одні з найпопулярніших валют в Україні, зокрема, в Європі та у світі. Їх активно використовують усюди, проте є одна валюта, якій вони програють "за цінністю" - кувейтський динар, який є найсильнішим у світі, станом на листопад 2024 року.

За один долар можна придбати 0,31 динара; за один кувейтський динар - 3,26 долара. За один євро - 0,32 динара; за один кувейтський динар - 3,09 євро.

Грошова одиниця з'явилася ще 1960 року, пише CMC Markets. Кувейт є країною з населенням трохи більше ніж 3 мільйони осіб, яка географічно розташовується між Саудівською Аравією та Іраком. Національне багатство зумовлене, зокрема, через значний експорт нафти на глобальному рівні.

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Одними з найсильніших валют, крім кувейтського динара, є бахрейнський динар, оманський ріал (1 долар по відношенню до валют = 0,38 динара і ріала), а також йорданський динар, фунт стерлінгів і гібралтарський фунт.

Лідером за обсягами світових резервів є американський долар.

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Раніше УНІАН повідомляв, чи варто чекати зростання долара до кінця року. "Користуючись власними правилами, НБУ або повністю, або майже повністю щодня закриває дефіцит валюти на міжбанківському ринку. Поки він буде готовий це робити, не варто очікувати жодних помітних змін обмінного курсу", - сказав експерт.

Крім того, продавати чи купувати валюту після виборів у США. Повідомляється, що, купивши долар, наприклад, рік тому - можна вже вважати себе переможцем.

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