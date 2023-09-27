Норвегія виділить 92 мільйони доларів на гуманітарне фінансування України.

Норвегія пообіцяла виділити 1 мільярд норвезьких крон (92 мільйони доларів США) на гуманітарне фінансування України, щоб допомогти пережити ще одну військову зиму.

Як повідомляє CNN з посиланням на заяву норвезького уряду, фінансування проводитиметься через ООН.

"Ключова підтримка буде надана місцевим громадським організаціям в Україні, а також найбільш вразливим людям, дітям, біженцям і вимушеним переселенцям, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров'я та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального та гендерного насильства", — наголошується в прес-релізі.

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Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Норвегія надала Україні понад 3,5 млрд норвезьких крон (320 доларів США) на гуманітарну підтримку та допомогу біженцям у сусідніх країнах.

Як Україна переживе зиму

Як заявляла начальник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети "Калібри" для ударів по об'єктах критичної інформаструктури України восени-взимку.

При цьому в НЕК "Укренерго" заявили, що посилено готуються до зими, допускаючи різні сценарії розвитку подій у зв'язку із загрозою масованих атак РФ.

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