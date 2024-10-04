В компанії кажуть, що клієнти повертають близько 1,3 млн посилок щомісяця.

Українська логістична компанія "Нова пошта" скасувала оплату за повернення посилки та комісію від оголошеної вартості для відправника у разі відмови від отримання.

Як повідомили у прес-службі компанії, раніше відправник оплачував 0,5% від оголошеної вартості під час повернення посилки, якщо одержувач відмовився або не забрав її. Тепер платити не треба, оскільки компанія скасувала цю комісію. Також клієнту не треба оплачувати повернення товару відправнику у разі, якщо він не підійшов.

В прес-службі відмічають, що особливо відчутними ці зміни будуть для тих клієнтів, які роблять багато комерційних відправок - адже знизяться їх витрати на повернення товару, який не забрали. Зазначається, що кожного місяця клієнти повертають близько 1,3 мільйона посилок, а їх витрати на це складають 9,4 мільйонів гривень, які тепер не отримає компанія.

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"Нова Пошта" - останні новини

Раніше УНІАН писав, що з 1 жовтня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. В середньому тарифи зросли на 10 гривень.

На початку жовтня також стало відомо, що "Нова пошта" вийшла на ринок Австрії зі своєю кур'єрською доставкою. Це вже 15 країна, де працює українська компанія.

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