У травні почне працювати адресне обслуговування.

Логістична компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії, яка стала 12 європейською країною, де відкрилося відділення Nova Post. Як повідомила прес-служба компанії, термін доставки з України складає від 8 днів.

"Перше відділення Nova Post відкрилось в Барселоні за адресою C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Українці можуть швидко і зручно отримувати та відправляти в Іспанію документи, посилки та вантажі. Відділення приймає відправлення до 100 кг та працює щодня", – йдеться у повідомленні.

Вартість доставки з України в Іспанію у відділення:

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документи до 1 кг - 1000 грн;

посилки до 2 кг – 1050 грн;

посилки до 10 кг – 1700 грн;

посилки до 30 кг – 3000 грн;

вантажі від 30 до 1000 кг – 120 грн за кожен кілограм.

Зазначається, що у травні почне працювати адресне обслуговування – кур’єром можна буде відправити та доставити вантажі до 1000 кг на будь-яку адресу в Іспанії. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +120 грн за кожні 100 кг.

СЕО Nova Post в Іспанії Олександр Павловський зазначив, що компанія найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні.

"А впродовж року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами. Плануємо відкрити по 5-6 пунктів видачі у кожному місті уздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте, до Мурсії, Малаги і Естепони, а також у столиці – Мадриді", – сказав Павловський.

Новини "Нової пошти"

У квітні "Нова Пошта" скасувала оплату за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі. Послуга переадресації буде безкоштовною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення - у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу.

16 квітня стало відомо, що "Нова пошта" відкрила своє четверте відділення в Чехії. У грудні 2023 року "Нова пошта" відкрила своє перше відділення в Італії – у місті Мілан.

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