У "Новій Пошті" вказали мінімальну суму, яку можуть стягувати за грошовий переказ у якості комісії.

"Нова Пошта" зменшила комісію за відправку грошового переказу по Україні - з 5 березня комісія за відправку грошового переказу "Миттєвий" становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.

Про це повідомила прес-служба "Нової Пошти".

"З 5 березня комісія на відправку грошового переказу "Миттєвий" знижена та становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень", - йдеться в повідомленні.

Для відправки грошового переказу "Миттєвий" по Україні потрібно: пред’явити оператору відділення оригінал паспорту або у додатку "Дія"; здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу; назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.

Для отримання грошового переказу по Україні готівкою потрібно: прийти у відділення, пред’явити оригінал паспорту або у додатку "Дія"; назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.

Зазначається, що переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому відділенні, що працює, готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що "Нова Пошта" опублікувала інтерактивну карту своїх відділень, що працюють в Україні у період дії воєнного стану, запровадженого в країні після вторгнення РФ 24 лютого.

Довідка УНІАН. "Нова Пошта" - лідер експрес-доставки за числом доставлених посилок в Україні. За 2020 рік доставила 327 млн посилок та вантажів.

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