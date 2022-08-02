Переговори з МВФ в контексті нової програми вже ведуться.

Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада цього року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

"Переговори з МВФ ведуться в контексті нової програми. Бо ми розуміємо, що гроші, які нам виділяють партнери, є обмеженими за своїм обсягом, і нам необхідною є програма МВФ", - сказав Гетманцев.

Він зауважив, що програма з МВФ є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада цього року.

За його словами, такі перемовини з фондом вже тривають, зокрема, відбуваються засідання на рівні директорів МВФ.

"Це питання обговорюється, і я переконаний, що ми пристанемо на цю програму і отримаємо фінансування, яке буде використовуватися, в тому числі на соціальні виплати, і на все, що потребує держава", - зазначив Гетманцев.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.

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