Дорожня карта щодо зміни тарифів: в МВФ розкрили деталі нової програми для України

Окрему увагу в програмі приділено реформам податкової системи, боротьбі з тіньовою економікою, змінам у енергетичному секторі та посиленню антикорупційної інфраструктури.

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що відкриває шлях до нового траншу приблизно на $690 млн. Про це повідомили у Департаменті комунікацій МВФ.

Місія МВФ поінформувала про досягнення угоди на рівні персоналу з українською владою щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF обсягом $8,1 млрд. Після затвердження Виконавчою радою Україна отримає близько $690 млн, що збільшить загальні виплати за програмою до $2,2 млрд.

У Фонді зазначили, що всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня Україна виконала. При цьому частина структурних маяків була реалізована із затримкою, а один показник не виконано. Сторони погодили оновлені строки реформ та додаткові кроки для усунення відставань.

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За прогнозом Фонду, зростання ВВП України у 2026 році сповільниться до 1,0-1,6% через наслідки війни, а ризики залишаються високими.

Окрему увагу в програмі приділено реформам податкової системи, боротьбі з тіньовою економікою, змінам у енергетичному секторі та посиленню антикорупційної інфраструктури. МВФ наголошує на необхідності розширення податкової бази, підвищення ефективності адміністрування та поступової лібералізації енергоринку із захистом вразливих домогосподарств.

"В енергетичному секторі основна увага зміщується на реформи, спрямовані на підготовку до лібералізації ринку. Поточна система тарифів на комунальні послуги для населення та пов’язані з ними зобов’язання щодо надання громадських послуг послабили фінансове становище державних енергетичних компаній, обмежуючи ресурси для критично важливих інвестицій та ремонтів. Щоб виправити ситуацію, влада, за технічної допомоги, наданої МВФ, готує дорожню карту поступової лібералізації енергетичного ринку, що включає механізми соціального захисту вразливих домогосподарств. Як тільки такі механізми будуть готові та базуватимуться на дорожній карті, тарифи для населення слід поступово коригувати для вирішення фінансових проблем, з якими стикається сектор, та кращого його позиціонування для залучення інвестицій", - сказано у повідомленні.

Допомога для України

Як писало Politico, Україна хоче отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу над Росією на полі бою.

Видання зазначало, що прохання про виділення коштів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це питання також порушувалося міністром оборони України Михайлом Федоровим та іншими представниками уряду під час серії зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

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