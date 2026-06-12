Попри невиконані умови: МВФ пішов на поступки Україні та погодив новий транш, - Bloomberg

Для виділення коштів ще необхідне схвалення Ради директорів, яке очікується наступного місяця.

Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні черговий транш кредиту, попри те, що Київ не виконав одну з ключових умов програми. Сторони досягли угоди на рівні персоналу (staff-level agreement), що відкриває шлях до отримання Україною майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, офіційно про домовленість можуть оголосити вже найближчим часом. Водночас для виділення коштів ще необхідне схвалення Ради директорів МВФ, яке очікується наступного місяця.

Переговори між Фондом та українською владою ускладнилися через те, що Верховна Рада не встигла ухвалити законопроєкт, на якому наполягав МВФ. Йдеться про запровадження додаткового оподаткування міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро для боротьби з тіньовою економікою. Зрештою Фонд погодився відтермінувати виконання цього зобов’язання до липня, фактично надавши українським депутатам додатковий час для ухвалення відповідних змін. Наступний перегляд програми МВФ запланований на вересень.

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Законопроєкт не вдалося ухвалити вчасно через його непопулярність серед населення. Документ передбачає запровадження 20% ПДВ на міжнародні посилки. Ініціатива викликала занепокоєння серед українців, які часто купують товари за кордоном, а також серед самих парламентарів.

Водночас тривала війна призводить до значного дефіциту державного бюджету, що змушує уряд шукати нові джерела доходів. Значна частина бюджетного розриву нині фінансується за рахунок допомоги міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

Раніше Фонд уже погодився перенести виконання іншого структурного маяка – запровадження ПДВ для окремих категорій фізичних осіб-підприємців, яке Україна мала реалізувати до квітня.

Ці заходи були включені до умов кредитної програми МВФ обсягом 8,1 млрд доларів, погодженої минулого року. Однак українська влада зіткнулася зі значним опором у парламенті щодо їхнього впровадження.

Попри неодноразове відставання України від графіка виконання реформ, Фонд продовжує фінансування в межах чотирирічної програми. Аналітики зазначають, що така гнучкість нетипова для МВФ.

Програма Фонду має важливе значення не лише через фінансування, а й тому, що його підтримка - сигнал для інших міжнародних донорів, зокрема Європейського Союзу.

ЄС, який схвалив для України дворічний пакет допомоги обсягом 90 млрд євро, також прив’язав частину фінансування до виконання умов, схожих на вимоги МВФ. Серед них – посилення оподаткування міжнародних посилок. Перший платіж у межах цієї програми очікується вже цього місяця.

Україна та МВФ – останні новини

26 лютого Рада директорів МВФ затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. За умовами нової програми, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ. Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

26 травня Верховна Рада повністю відхилила законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України. Низка правок документу, внесених перед другим фінальним читанням, передбачала введення оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро, що було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та ЄС для надання Києву кредитного фінансування.

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