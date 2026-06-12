Україна просить у ЄС 20 мільярдів доларів, щоб 'спалити' Росію, – Politico

Київ хоче зібрати ці кошти до саміту НАТО в Анкарі.

Україна хоче отримати від своїх союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу над Росією на полі бою. Про це пише Politico, посилаючись на заяву високопоставленого чиновника з Міністерства оборони.

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", – сказав він.

Видання зазначає, що прохання про виділення коштів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це питання також порушувалося міністром оборони України Михайлом Федоровим та іншими представниками уряду під час серії зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

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За словами співрозмовника видання, кожному з союзників буде запропоновано виділити від 2 до 6 мільярдів доларів для досягнення цільового показника в 20 мільярдів доларів, "це може бути як допомога, так і кредит".

Питання про допомогу Україні стане одним із ключових на липневому саміті лідерів країн НАТО в Анкарі, де буде присутній президент України Володимир Зеленський.

На що Україна спрямує кошти

За даними Міністерства оборони України, країни-партнери вже зобов’язалися надати цього року військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів. Якщо додаткові 20 млрд доларів будуть виділені, Україна спрямує ці кошти на протиповітряну оборону, збільшення внесків до PURL - програми під егідою НАТО, в рамках якої союзники закуповують для України озброєння у США, - а також на придбання додаткових безпілотних літальних апаратів, боєприпасів, обладнання для радіоелектронної боротьби, засобів дальньої дії та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

Мета полягає в тому, щоб використовувати ці кошти для продовження дедалі руйнівніших атак України на Росію.

Український чиновник зазначив, що допомога ключових союзників, таких як Німеччина, Норвегія та Нідерланди, d;t допомогла змінити динаміку війни. Водночас Україна хоче продовжувати нарощувати темпи протистояння з Росією, перш ніж Москва зможе перерозподілити сили на свою користь.

"Вікно можливостей поступово закривається. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс покласти край цій війні шляхом справжніх переговорів. А якщо Росія розробить власні безпілотники для нанесення ударів у середині траєкторії, це стане для нас катастрофою". - попередив він.

Удари по Росії – новини

За словами командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра), Україна серйозно взялася за реалізацію плану щодо ізоляції окупованого Криму. За оцінкою Роберта Бровді, завдяки кампанії українських ударів за останній місяць рух транспорту на трасі, що з'єднує Ростов, Маріуполь, Мелітополь і Крим, скоротився більш ніж на дві третини. Мадяр переконаний, що протягом наступного місяця Україна вже повністю контролюватиме цю дорогу.

Сили оборони України завдали критичних ударів по Чонгарському мосту, зруйнувавши його до рівня опор, а також знищили переїзд в Армянську. Це повністю перервало сухопутну логістику РФ через трасу "Новоросія". Цей шлях є критично важливим для РФ, оскільки він залишається головним сухопутним коридором в обхід Керченського мосту до окупованого Криму.

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