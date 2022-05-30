Певні групи громадян України скоро зможуть обміняти на євро до 10 тисяч гривень готівкою, зазначили в Нацбанку.

У Національному банку повідомили про розширення переліку країн, де українці можуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту, - з 1 червня така можливість з’явиться у Бельгії.

Як повідомила прес-служба регулятора, сьогодні НБУ та Національний банк Бельгії підписали угоду, що передбачає запуск програми з обміну готівкової української гривні на євро.

Відповідно до неї, повнолітні громадяни зі статусом українського біженця або ті, хто подав документи на його отримання, можуть обміняти на євро до 10 тисяч гривень готівкою.

Передбачено два механізми обміну: обміняти у касах Нацбанку Бельгії (операції відбуватимуться в будні дні з 08:45 до 15:30) або внести готівкову гривню на попередньо відкритий клієнтом рахунок в одному з відділень комерційних банків (Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, CBC та KBC Brussels).

"Банки конвертуватимуть отриману готівкову гривню в євро і негайно зараховуватимуть еквівалентну суму на цей рахунок. У такий спосіб обмін готівки в касах банків-учасників фактично не відбуватиметься. Також важливо, що жодної комісії або додаткових платежів під час цих операцій банки не стягуватимуть", - наголосили в НБУ.

Зазначається, що дізнатися обмінний курс можна буде на сайтах Національного банку Бельгії та Бельгійської банківської асоціації. Прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Раніше повідомлялося, що у березні український Нацбанк уклав угоду з Національним банком Польщі, завдяки якій біженці з нашої країни зможуть обмінювати гривні на польські злоті.

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