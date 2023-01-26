Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні показника попереднього дня – 40,55 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 43,70 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро - 43,00 грн за євро.
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Війна і ситуація з курсом:
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні був плаваючий курс гривні.
Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.