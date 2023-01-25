Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня – 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок – до 43,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро - 42,40 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.

Війна і ситуація з курсом:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні був плаваючий курс гривні.

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

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