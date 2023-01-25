Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня – 40,30 грн за долар.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 20 копійок – до 43,40 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро - 42,40 грн/євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,98 грн.
Війна і ситуація з курсом:
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні був плаваючий курс гривні.
Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.