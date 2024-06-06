Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 7 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,15 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також здешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,63 грн/євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,15/40,17 грн/дол., євро – 43,63/43,64 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

6 червня готівковий курс долара до гривні в банках України знизився до 40,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 40,10 грн за долар.

При цьому "ПриватБанк" встановив курс долара на рівні 40,70 гривні за долар, а курс євро - 44,40 гривні за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що з 10 по 16 червня ситуація на валютному ринку нагадуватиме періоди відносного валютного спокою. Нові курсові коридори в 40-41 грн/дол., 43-46 грн/євро можуть протриматися до осені.

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