Продати долар можна в середньому за курсом 37,90 грн, євро – 41,35 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 24 серпня, послабшав на 8 копійок - до 38,68 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні не змінився і склав 42,20 грн за євро.

Продати американську валюту сьогодні можна в середньому на 10 копійок дорожче - за курсом 37,90 грн за долар. Продати євро можна на 5 копійок дорожче, аніж попереднього дня, - 41,35 грн за євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" 23 серпня, подорожчав на 30 копійок – до 38,35 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові подорожчав на 35 копійок – до 42,20 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у вересні валютний ринок перебуватиме в очікуванні лібералізації - низка показників свідчить, що Нацбанк може повернутися до плаваючого курсу валют.

Експерт зазначив, що наразі створені максимально сприятливі умови для того, щоб НБУ зважився "відпустити" валютний ринок, і новий валютний курс може максимально наблизитися до готівкового комерційного курсу, тобто обмінних пунктів. Наразі коридор допустимих коливань очікується на рівні 37-40 грн/$ та 39-43 грн/€ і, на думку банкіра, новий курс базуватиметься саме на таких курсах.

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