Чинний президент США Дональд Трамп наклав вето на військовий бюджет країни, який передбачає допомогу для Збройних сил України і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомляється на сайті Білого дому, Трамп вважає, що документ, раніше схвалений Конгресом, не включає заходи для нацбезпеки США. Бюджет Трамп повертає Палаті представників, називаючи його"подарунком для Китаю і Росії".
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"Закон також обмежує здатність президента забезпечувати безпеку нашої нації шляхом довільного обмеження суми коштів на військове будівництво, які можуть бути використані для реагування на надзвичайну ситуацію в країні. У той час, коли у противників є кошти для прямого нападу на батьківщину, президент повинен мати можливість захистити американський народ, не чекаючи дозволу Конгресу", - заявляє Трамп, додаючи, що не має наміру підтримувати даний бюджет.
Що цьому передувало
- Раніше обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України і санкції проти компаній, задіяних у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Закон про витрати на оборонні потреби на суму понад 740,5 мільярда доларів передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України.
- Всього на проведення операцій за кордоном США планують витратити 69 мільярдів доларів.
- Також в документі є положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проектів газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400.
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