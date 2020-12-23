Президент США назвав документ "подарунком для Китаю та Росії".

Чинний президент США Дональд Трамп наклав вето на військовий бюджет країни, який передбачає допомогу для Збройних сил України і санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляється на сайті Білого дому, Трамп вважає, що документ, раніше схвалений Конгресом, не включає заходи для нацбезпеки США. Бюджет Трамп повертає Палаті представників, називаючи його"подарунком для Китаю і Росії".

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"Закон також обмежує здатність президента забезпечувати безпеку нашої нації шляхом довільного обмеження суми коштів на військове будівництво, які можуть бути використані для реагування на надзвичайну ситуацію в країні. У той час, коли у противників є кошти для прямого нападу на батьківщину, президент повинен мати можливість захистити американський народ, не чекаючи дозволу Конгресу", - заявляє Трамп, додаючи, що не має наміру підтримувати даний бюджет.

Що цьому передувало

Раніше обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України і санкції проти компаній, задіяних у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Закон про витрати на оборонні потреби на суму понад 740,5 мільярда доларів передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Всього на проведення операцій за кордоном США планують витратити 69 мільярдів доларів.

Також в документі є положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні російських проектів газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400.

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Автор: Юрій Годован