За підсумками року очікується падіння ВВП в межах 4,8-5,0%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Про це повідомляється в огляд економічної активності за січень-жовтень 2020 року, опублікованому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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"За підсумками 10 місяців 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва сповільнилося і склало 6,0% (6,2% за 9 місяців), відповідно, зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,2%", - сказано в огляді.

Також у Мінекономіки зазначили, що впровадження карантину "вихідного дня" у листопаді не матиме суттєвого впливу на економічні підсумки року.

"Раніше не прогнозоване впровадження карантину "вихідного дня" не матиме суттєвого впливу на підсумки року. За оцінками Мінекономіки, втрати складуть 0,04-0,06 процентних пункти за рік", - сказано в огляді.

Також в огляді сказано, що за підсумками року очікується падіння ВВП в межах 4,8-5,0%.

Як сказано в огляді, в жовтні більшість видів економічної діяльності продемонстрували поліпшення своєї динаміки.

Зокрема, йдеться про будівельну галузь (активне продовження програми «Велике будівництво»), сферу торгівлі (як оптового товарообігу через відновлення попиту, так і роздрібного сегмента ринку в умовах реалізації відкладеного споживчого попиту, його переорієнтації на внутрішній ринок і зростання заробітної плати), сферу транспорту (збільшення транзиту природного газу в країни ЄС і його ре-експорт).

У сільському господарстві хоч і відбулося уповільнення падіння, проте його глибина залишається досить суттєвою через урожайність пізніх с/г культур, яка була нижчою за минулорічну.

«Разом з тим інвестиційна пауза в економіці (машинобудування), низький рівень агросировини для переробки в харчовій промисловості, а також зниження споживання електроенергії через низькі темпи відновлення економічної активності в базових видах діяльності стримували розвиток промислового виробництва», - сказано в огляді.

Попередні показники та прогнози

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінило падіння ВВП України в першому півріччі в 6,5%, у тому числі в другому кварталі року – в 11%.

Падіння ВВП України за підсумками 9 місяців року сповільнилося до 5,5%, після падіння на 5,8% за підсумками січня-серпня.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України у 2020 році на рівні 7,2%.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП за підсумками 2020 року на 5%, в той час, як попередній прогноз був на рівні 4,8%.

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Автор: Дмитро Шварц