Нацбанк представив нову особливу пам’ятну монету зі срібла: як виглядає (фото)

Очікуваний тираж – до 10 000 штук.

Національний банк представив нову пам’ятну монету з нагоди Дня Конституції України. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Номінал пам’ятної монети "30 років Конституції України" – 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла. Тираж – до 10 000 штук.

На аверсі монети по колу розміщено напис "30 років основному закону України". У середині цього напису по колу розміщені етапи становлення Конституції сучасної держави Україна:

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1710 рік – Конституція Пилипа Орлика;

1918 рік – Конституція Української Народної Республіки;

1918 рік – Тимчасовий основний закон Західноукраїнської Народної Республіки;

1939 рік – Конституційні закони Карпатської України;

1919, 1929, 1937, 1978 роки – Конституції Радянської України;

28 червня 1996 року о 9:18 ранку Верховна Рада України ІІ скликання прийняла Конституцію України.

На реверсі зображено стилізоване коріння дуба, у якому зашифровано напис "Конституція". Коріння символізує фундамент держави – історичну тяглість та правову спадкоємність. Листя уособлює сучасність – живий розвиток держави, громадянську відповідальність і зрілість суспільства. Плоди-жолуді символізують результат і водночас потенціал: у кожному закладене майбутнє для зростання. Паростки біля коріння – образ майбутніх поколінь України.

"Придбати монету можна буде в інтернет-магазині НБУ та в банків-дистриб’юторів. Інформацію про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах", - зазначили в регуляторі.

Пам’ятні монети НБУ – останні новини

Раніше УНІАН писав, які пам’ятні монети подорожчали у 1,5–10 разів буквально за лічені дні після старту продажів.

У травні НБУ випустив дві нові обігові пам’ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям з загальної тематичної серії "Ми сильні. Ми разом".

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