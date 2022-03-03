Фонд IKEA оголосив про негайну пожертву 20 млн євро на гуманітарну допомогу вимушено переміщеним внаслідок конфлікту в Україні.

Шведська мережа IKEA, яка випускає меблі та товари для дому, оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Війна в Україні має величезний вплив на людей і призводить до серйозних порушень у ланцюжку поставок та торгових умов, тому групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA у Росії", - йдеться в повідомленні.

Так, Inter IKEA Group вирішила призупинити експорт та імпорт в Росію та Білорусь. До того ж компанія вирішила призупинити всі виробничі операції IKEA Industry в Росії. Це також означає, що всі поставки від усіх субпостачальників до цих підрозділів призупинено.

Крім того, Ingka Group (материнська компанії IKEA) ухвалила рішення призупинити всі роздрібні операції IKEA в Росії.

Водночас Фонд IKEA оголосив про негайну пожертву в розмірі 20 млн євро на гуманітарну допомогу тим, хто був вимушено переміщений внаслідок конфлікту в Україні.

ІКЕА: довідка УНІАН

ІКЕА виготовляє меблі та товари для дому. Вона була заснована у Швеції у 1943 році. Під цим брендом працює кілька компаній з різними власниками.

Ingka Group є найбільшим роздрібним продавцем IKEA і становить близько 90% роздрібних продажів IKEA. Це стратегічний партнер, який розвиває та впроваджує інновації в бізнес та допомагає визначити загальні стратегії IKEA.

Ingka Group володіє та керує каналами продажів IKEA за угодами про франшизу з Inter IKEA Systems B.V. Вона має три сфери бізнесу: IKEA Retail, Ingka Investments та Ingka Centres.

Як повідомляв УНІАН, понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.

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