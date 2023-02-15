Підприємства російської авіагалузі "перебувають у стресі" через військові замовлення.

Російська промисловість, ймовірно, не зможе випускати цивільні літаки до кінця війни проти України. Підприємства завантажені військовими замовленнями і знаходяться "в стресі". Про це заявив гендиректор компанії "Авіасистеми" Дмитро Хоружик на авіапромисловому форумі, пише РБК.

"Якщо хтось задасть питання, чи буде серія [літаків] Ту-214 в Казані, я скажу так: це залежить від термінів закінчення спеціальної військової операції. Тому що зараз постачальникам [комплектуючих] зовсім не до літака Ту-214", — заявив він.

Як приклад Хоружик навів арзамаське підприємство "Темп-Авіа" і мічурінський завод "Прогрес", які повинні поставити датчики лінійних прискорень для Ту-214, але обіцяють це зробити не раніше, ніж в кінці 2025 року.

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"Всі ви розумієте, на які вироби ці датчики йдуть [зараз], і вони будуть туди йти. Тому промисловість зараз знаходиться в стресі по держоборонзамовленню", — додав Хоружик.

Ситуація в російській економіці

Через вторгнення в Україну російська економіка зіткнулася з безпрецедентними за масштабами міжнародними санкціями, виходом іноземних компаній з ринку, втечею фахівців за кордон. Це призвело до проблем в самих різних галузях економіки.

Так, нещодавно в Росії збанкрутував найбільший стільниковий рітейлер країни компанія "Связной". Компанія не змогла погасити кредити, взяті раніше.

За оцінками експертів, "відновлювальне зростання" російської економіки відкладається як мінімум на кінець поточного року. Економіка агресора "продовжує адаптуватися" до шоків і одночасно підлаштовується під уповільнення світової економіки і турбулентність на світових ринках.

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