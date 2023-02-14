ВВП агресора зменшиться на 1,5 відсотка до травня.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і введених проти агресора санкцій, аналітики назвали термін відновлення економіки країни-окупанта.

За оцінками експертів рейтингового агентства "Експерт РА", "відновлювальне зростання відкладається" на кінець 2023 року, повідомляє російське видання Lenta.ru.

Як йдеться в матеріалі, економіка агресора "продовжує адаптуватися" до шоків і одночасно підлаштовується під уповільнення світової економіки та турбулентність на світових ринках.

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"У нинішньому році російська економіка вперше буде жити в умовах стійкого санкційного режиму, зняття або пом'якшення якого поки представляється далекою перспективою", - йдеться в дослідженні.

Як зазначається в прогнозі, ВВП агресора зменшиться на 1,5 відсотка до травня.

10-й пакет санкцій

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота над десятим пакетом вже ведеться. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

Крах рРосійської економіки

У перший же день нападу на Україну сукупні статки найбагатших людей Росії зменшилися на 46,6 млрд доларів. За підсумками 2022 року ця цифра майже досягла 100 млрд дол.

Наприкінці червня 2022 року Росія була змушена оголосити технічний дефолт за суверенним боргом - вперше за сто років. Це практично позбавило Росію можливостей запозичувати гроші за кордоном.

Протягом усього року проти РФ вводилися різні санкції, в тому числі секторальні. Найсильнішим ударом стало європейське ембарго на покупку російської нафти і введення стелі цін на неї.

За підсумками 2022 року дефіцит російського держбюджету склав 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% валового внутрішнього продукту.

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