Всього в переліку 16 позицій, головним чином – класичні офшори.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Євросоюз оновив так званий "сірий список" податкових юрисдикцій, додавши в нього країну-агресора.

Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, до "сірого списку" окрім країни-окупанта також потрапили Британські Віргінські острови, Маршаллові Острови і Коста-Ріку.

"Рада шкодує, що ці юрисдикції не співпрацюють з податкових питань, і закликає їх зміцнити свою правову базу для вирішення зазначених проблем", - зазначається в релізі.

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Як йдеться в повідомленні, претензії до Росії пов'язані з ухваленими у 2022 році поправками до законодавства, що регулює режим спеціальних адміністративних районів (їх в Росії два – в Примор'ї та в Калінінградській області). Рада ЄС зазначає, що діалог з Росією з питань податкового законодавства "зайшов у глухий кут" на тлі ситуації на Україні.

Водночас, кілька країн залишили "сірий список": Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай, а Гонконг, Малайзія і Катар отримали відтермінування для усунення недоліків.

Вперше "сірий список" був складений в грудні 2017 року. Наступний його перегляд запланований на жовтень 2023 року. Всього в переліку 16 позицій, головним чином – класичні офшори (Багамські острови, Панама, Тринідад і Тобаго, Вануату та ін.).

10-й пакет санкцій

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота над десятим пакетом вже ведеться. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

Війна в Україні та крах Російської економіки

У перший же день нападу на Україну сукупні статки найбагатших людей Росії зменшилися на 46,6 млрд доларів. За підсумками 2022 року ця цифра майже досягла 100 млрд дол.

Наприкінці червня 2022 року Росія була змушена оголосити технічний дефолт за суверенним боргом - вперше за сто років. Це практично позбавило Росію можливостей запозичувати гроші за кордоном.

Протягом усього року проти РФ вводилися різні санкції, в тому числі секторальні. Найсильнішим ударом стало європейське ембарго на покупку російської нафти і введення стелі цін на неї.

За підсумками 2022 року дефіцит російського держбюджету склав 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% валового внутрішнього продукту.

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