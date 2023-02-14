"Связной" - найбільша роздрібна мережа в сегменті високих технологій і найбільший онлайн-продавець смартфонів на території агресора.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільший мобільний рітейлер агресора "Связной" має намір звернутися до арбітражного суду Москви із заявою про своє банкрутство.

Про це йдеться в заяві рітейлера на Федресурсі країни-агресора. Сума заборгованості ТОВ "сеть Связной" перед кредиторами не повідомляється.

"У зв'язку з появою у товариства з обмеженою відповідальністю "сеть Связной" ознак банкрутства, передбачених ст.3 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" і відповідно до абз. 2 п.4 ст. 37 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" заявник має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання товариства з обмеженою відповідальністю "сеть Связной" банкрутом. Згідно абз. 2 п.4 ст. 37 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) "боржник не менше ніж за п'ятнадцять календарних днів до дати подачі заяви боржника зобов'язаний опублікувати повідомлення про звернення до арбітражного суду із заявою боржника шляхом включення його в єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб", – йдеться в повідомденні.

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Війна в Україні та банкрутство рітейлера

"Связной" (об'єднує магазини під брендами "Связной" та "Евросеть") - найбільша роздрібна мережа в сегменті високих технологій і найбільший онлайн-продавець смартфонів на території агресора.

Мережа компанії станом на початок 2021 року нараховувала 5 тисяч магазинів в 1,3 тисячі населених пунктів Росії.

У грудні 2022 року суд затвердив мирову угоду "Связного" з Альфа-банком, за умовами якої рітейлер зобов'язався виплатити банку понад 6,7 мільярда рублів боргу з відсотками до кінця 2025 року. Також у грудні суд стягнув зі "Связного" близько 839 мільйонів рублів за позовом ПАТ "Вимпел-Комунікації".

Арбітражний суд Москви в січні стягнув зі "Связного" трохи більше 5 мільярдів рублів на користь ТОВ "Мерліон", великого російського дистриб'ютора на ринку IT, побутової техніки, канцелярських товарів і офісних меблів.

Падіння економіки агресора

У перший же день нападу на Україну сукупні статки найбагатших людей Росії зменшилися на 46,6 млрд доларів. За підсумками 2022 року ця цифра майже досягла 100 млрд дол.

Наприкінці червня 2022 року Росія була змушена оголосити технічний дефолт за суверенним боргом - вперше за сто років. Це практично позбавило Росію можливостей запозичувати гроші за кордоном.

Протягом усього року проти РФ вводилися різні санкції, в тому числі секторальні. Найсильнішим ударом стало європейське ембарго на покупку російської нафти і введення стелі цін на неї.

За підсумками 2022 року дефіцит російського держбюджету склав 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% валового внутрішнього продукту.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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