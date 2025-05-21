Міністри фінансів України та Канади вже провели зустрічі з представниками пенсійних фондів та інвесторами.

Канада розглядає можливість допомоги у створенні пенсійної системи, подібної до своєї, для України.

Про це заявив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань під час прес-конференції на початку зустрічей країн G7, пише Reuters.

Він розповів, що разом із міністром фінансів України Сергієм Марченком зустрівся з представниками низки пенсійних фондів та важливих інвесторів для обговорень.

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"Ми також подумали, як би ми могли зрештою працювати разом, щоб поділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні", – сказав Шампань.

За його словами, Канада може багато чого запропонувати для відбудови України. Очікується, що підтримка України буде предметом обговорення під час зустрічі фінансових лідерів "Великої сімки" в гірському канадському курортному містечку.

Особливості пенсійної системи Канади

Пенсійна система Канади складається з трьох основних рівнів:

державна пенсія (Old Age Security, OAS);

накопичувальна трудова пенсія (канадський пенсійний план);

індивідуальні пенсійні програми.

Державна пенсія (OAS) є базовою щомісячною виплатою, яка фінансується з загальних податків. Право на неї мають усі мешканці Канади старші 65 років, які прожили в країні більше 10 років після повноліття.

Пенсійний план Канади (CPP) є обов'язковим та передбачає внески для працевлаштованих осіб віком від 18 років. Працівники та роботодавці порівну сплачують внески, а у разі виходу на пенсію (зазвичай з 65 років) пенсіонери отримують щомісячні виплати, які залежать від заробітку та тривалості внесків.

Індивідуальні пенсійні програми є добровільними, до них належать зареєстровані пенсійні накопичувальні рахунки та інші форми особистих заощаджень для старості.

Пенсійна система в Україні - останні новини

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в січні заявляла, що накопичувальну пенсійну систему в Україні можуть запровадити вже з 2026 року. За її словами, законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему вже розроблений Кабінетом міністрів.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак зазначала, що навіть якщо відповідний закон набере чинності вже з 1 січня наступного року, це не означає, що накопичувальні пенсії запрацюють одразу, адже для цього потрібно буде підготувати інфраструктуру.

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