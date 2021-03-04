Нині між Україною та МВФ триває дискусія з ключових питань.

Українці будуть і надалі отримувати соціальні виплати, попри паузу у відносинах з МВФ, оскільки транш Фонду потрібен не для внутрішнього використання, а для забезпечення джерела покриття зовнішніх запозичень.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє прес-служба міністерства.

"Програма з МВФ нам потрібна, щоб забезпечити джерела покриття зовнішніх запозичень. При цьому ми не розглядаємо варіанти, при яких доведеться зупиняти будь-які соціальні виплати. Навіть теоретично це виключено", - пояснив голова Мінфіну.

Крім того, Марченко запевнив, що держбюджет-2021 збалансований, він виконується і причин говорити про якісь зміни, немає.

"За підсумками січня навіть перевиконали по доходах на 3,5 млрд грн. Лютий теж виконаний по доходах на 103,2%. Думаю, до кінця року тренд збережеться", - заявив міністр.

За словами Марченка, нині Україна працює з МВФ і перемовини тривають щодо "переформатування чинної програми щодо оцінок і зобов'язань". Зокрема, узгодження з місією Фонду потребують "додаткові аспекти" на енергетичних ринках.

"У нас триває нормальна дискусія з ключових питань. Жодних критичних акцентів з жодного питання немає. Зазначу, що онлайн-місія має певну специфіку. Думаю, у форматі офлайн ми б за два тижні постійної комунікації з експертами знайшли рішення швидше, ніж через монітор. Але ми продовжуємо роботу... Зізнаюся, в грудні наші очікування були більш оптимістичними. Тоді було менше питань, які потребують рішень. Сьогодні у зв'язку з ситуацією на енергетичних ринках виникли додаткові аспекти, які вимагають узгодження з місією МВФ", - підсумував Марченко.

Місія МВФ в Україні

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by. Робота тривала до 12 лютого. Місія МВФ завершилася в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: УНІАН