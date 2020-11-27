Також, серед іншого, уряд пропонує скоротити витрати на Міністерство освіти та науки - на 4,097 млрд грн.

Доопрацьований проект Державного бюджету України на 2021 рік, який розглядатиметься у Верховній Раді у другому читанні, передбачає зменшення видатків Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн.

Про це сказано в порівняльній таблиці до законопроекту про державний бюджет на 2021 рік.

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Також уряд пропонує скоротити на 4,097 млрд грн видатки на Міністерство освіти та науки, на 4,86 млрд – на Державний фонд регіонального розвитку, на 1,129 млрд грн – на державні капітальні витрати на розробку і реалізацію інвестиційних проектів, на 122 млн - на Державну прикордонну службу, на 130 млн грн - витрати на Державне управління справами, на 83,1 млн грн - на Національну гвардію, на 185,75 млн грн - на Державну службу з надзвичайних ситуацій, на 361,9 млн грн - на Національну поліцію.

Разом з тим, пропонується збільшити витрати на офіс генерального прокурора в порівнянні з проектом держбюджету до першого читання - на 2,034 млрд грн, на апарат Міністерства внутрішніх справ – на 797,4 млн грн, на Держспоживслужбу - на 538,1 млн грн, на Міністерство закордонних справ – на 498,2 млн грн.

Крім того, пропонується збільшити видатки на Міністерство охорони здоров'я – на 3,946 млрд грн, на Міністерство енергетики - на 350 млн грн, на Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів – на 491,1 млн грн, на Міністерство інфраструктури - на 2,405 млн грн, на Міністерство молоді та спорту – на 427,3 млн грн, на Міністерство культури та інформаційної політики – на 1,146 млрд грн і на Державне космічне агентство – на 549,5 млн грн.

Держбюджет-2021

Кабмін на своєму засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький