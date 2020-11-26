За інформацією депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, такого рішення уряд дійшов після переговорів із Міжнародним валютним фондом.

Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 6500 грн із середини 2021 року може бути перенесено на грудень цього ж року.

Читайте такожЗ початку карантину безробітним українцям виплатили понад 13 мільярдів гривеньПро це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, який є першим заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, уряд завершив переговори з Міжнародним валютним фондом про проект держбюджету України на 2021 рік. Депутат підкреслив, що раніше у МВФ були три головні претензії – "зменшити дефіцит, переглянути прогноз і вирішити питання з мінімалкою".

За наявною у Железняка інформацією від джерел, за всіма трьома пунктами є рішення.

"Підняття мінімалки до 6500 грн/місяць із середини 2021 року перенесено на грудень... Із січня 2021 року нас все-таки очікує підняття мінімалки до 6000 грн/місяць", - написав він.

Також депутат зазначив, що після переговорів із МВФ Кабінет міністрів повинен зменшити дефіцит держбюджету до 5,3% від ВВП, що на 0,7 відсоткових пункта менше того, що було прийнято в першому читанні.

"Це означає мінус понад 30 млрд грн із видатків. І це якщо не зменшується прогноз щодо ВВП", - додав Железняк.

Що стосується прогнозу щодо ВВП, народний депутат повідомив, що МВФ наполіг на зниженні номінального ВВП із 4506 млрд грн на меншу суму.

"Поки незрозуміло, на скільки. Але в будь-якому випадку, це ще мінус мільярди із видатків", - додав він.

Железняк зазначив, що й досі фінального тексту проекту держбюджету на 2021 рік немає, але він з'явиться найближчим часом на Кабміні.

Держбюджет 2021 - що відомо

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати - 1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада 2020 року Верховна рада прийняла в першому читанні проект бюджету на 2021 рік.

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Автор: Ганна Нагорна