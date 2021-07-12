Курс гривні до євро зміцнився до 32,35 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 13 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 32,35 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

100 USD США - 2729,04 (12 липня – 2732,34)

100 EUR – 3234,59 (12 липня - 3240,56)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,28/27,30 грн/дол., до євро - на рівні 32,30/32,32 грн/євро.

Курс на 12 липня

Національний банк України на понеділок, 12 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,32 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький