Результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших перемовин для здійснення обміну.

Українська делегація передала Російській Федерації список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які перебувають у полоні.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram."У рамках досягнутих домовленостей українська делегація передала російській стороні список із 748 тяжкохворих та тяжкопоранених оборонців України, які на даний час перебувають у полоні держави-агресора, з метою їхньої верифікації, встановлення місця перебування і стану здоров’я", - повідомив Лубінець.

Як зазначив омбудсмен, результати перевірки цього списку, як і списку поранених російських військовополонених, наданого українській стороні, будуть предметом подальших перемовин з цього питання.

Відео дня

"З метою запобігання можливим маніпуляціям та поширенню недостовірної інформації, повідомляємо, що зазначений список сформовано на підставі даних, облікованих у відповідних реєстрах Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - додав він.

Лубінець зазначив, що його Секретаріат, з урахуванням повноважень і компетенції, окремих обліків не веде.

Звільнення військовополонених

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тис. людей.

23 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна шукає державу-покровителя для репатріації своїх полонених громадян з російської неволі. Третя сторона потрібна для того, щоб не дати Росії маніпулювати й щоб вона була змушена виконувати зобов’язання за міжнародними нормами.

Вас також можуть зацікавити новини: