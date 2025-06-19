Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 19 червня, зріс на 13 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 48,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 47,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 19 червня, знизився і становить 48,31 гривні.

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НБУ встановив на 19 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,63 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомлялося на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,90 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 19 червня залишився на рівні попереднього показника і становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні знизився на 13 копійок і складає 48,30 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

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