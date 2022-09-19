Готівковий долар у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня - 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також залишився на рівні попереднього дня - 39,95 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 39,00 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро - 37,45 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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