За словами керівника профспілки Приватбанку Максима Шевченка, вже є рішення про продаж зобов'язань 700 000 клієнтів банку за 0,49% від суми боргу.

Правління ПриватБанку прийняло рішення про продаж проблемних боргів зі знижкою в 99,5%.

Про це стало відомо з інтерв'ю керівника профспілки Приватбанку Максима Шевченка.

За його словами, вже є рішення про продаж зобов'язань 700 000 клієнтів банку за 0,49% від суми боргу.

"Тобто ви винні банку 100 000 грн., банк подає до суду, отримує рішення, вимагає від вас 100 000 і ні копійки менше, в цей же час збирається продати ваш борг колекторським компаніям за 500 грн. При цьому в банк надходять масові звернення клієнтів, готових виконати зобов'язання в розмірі 50-70% від суми боргу, але банк назустріч не йде, готуються продати за 0,49%, прикриваючись при цьому вимогою МВФ про заходи щодо зменшення показника NPL. Це виконується шляхом необґрунтованого списання боргів з балансу банку. Профспілка вже звернулася з відкритим листом в різні інстанції і до президента із закликом зупинити продаж. Подано відповідні судові позови. Готуються заяви про вчинення злочинів, адже дії, про які йде мова – злочинні», - підкреслив він.

Також він заявляє про системні порушення центрального офісу щодо співробітників у регіонах. За його словами, нещодавно профспілкам прийшов лист, в якому повідомляють про прийняте рішення скоротити число філій і посад, ніяких економічних обґрунтувань при цьому не наводиться.

"Питання не обговорювалося ні з профспілками, ні зі співробітниками банку: чергове кулуарне рішення. Нами ініційовано понад 60 судових справ щодо захисту інтересів співробітників і банку, виявлено 18 кримінальних правопорушень, подані відповідні заяви. Кілька співробітників мають офіційний статус «викривач». Сподіваюся, справи будуть доведені до логічного завершення і ми дізнаємося багато цікавого про банк після його націоналізації. Все це, безумовно, заважає керівництву, контракти яких незабаром закінчуються, але ми не зупинимося, будемо домагатися притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до зловживань у банку», - заявив Максим Шевченко.

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Автор: УНІАН