За словами Гетманцева, законопроект не ідеальний, але в 90% дуже потрібний і правильний.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує прийняти законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (так званий "ресурсний" законопроект) у першому читанні.

Про це повідомив голова профільного комітету Данило Гетманцев у своєму Телеграм-каналі.

"Щойно на засіданні комітету рекомендували Верховній Раді прийняти за основу урядовий законопроект №5600, який забезпечить збалансованість бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства", - зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроект не ідеальний, але в 90% дуже потрібний і правильний.

Читайте такожЗростання ВВП України цього року перевищить 4% - Шмигаль

"І ще одне. Якщо ми читаємо ніколи не популярний податковий закон, ми повинні розуміти, що при всій критиці платників, він про дороги, учителів, медиків, пенсіонерів і дітей, виплати щодо народження яких... пропонуємо підвищити", - додав Гетманцев.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект № 5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

За розрахунками Мінфіну, ухвалення і реалізація положень законопроекту будуть сприятиме додатковим надходженням до бюджетів в розмірі близько 50 млрд грн в розрахунку на рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький