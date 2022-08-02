Це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року. Придбати собі житло за цією програмою зможуть вже чотири категорії громадян.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія — це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія — науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла", - заявив він.

За словами Шмигаля, з наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про списання кредитів на майно, знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти України.

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