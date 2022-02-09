У квітні вартість квартир в найбільш ліквідних новобудовах може різко зрости в середньому до 7%.

На тлі можливої зовнішньої військової агресії більшість інвесторів на ринку нерухомісті зайняли вичікувальну позицію, проте навесні ціни на житло можуть змінитися.

Про це повідомив співзасновник і керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За прогнозами Семенцова, в найближчі 2 місяці на ринку первинного житла цінова ситуація буде залишатися стабільною, проте внаслідок спеціальних акцій і пропозицій при 100-відсотковій оплаті вартості квартири, потенційний покупець може розраховувати на істотну знижку, яка може бути більше ніж 10%. Разом з тим у квітні вартість квартир в найбільш ліквідних новобудовах може різко зрости в середньому до 7%.

"У найближчі 2 місяці на ринку нерухомості може спостерігатися тимчасовий вакуум у розвитку нових проектів. Потужні інвестори не поспішають вкладати кошти у розв'язання проблеми, пов'язаної з можливою військовою агресією. Разом з тим, проекти, реалізація яких почалася значно раніше геополітичної кризи, буде продовжена", - зазначив експерт.

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За його словами, через високу ймовірність військового вторгнення в Україну велика частина інвесторів як мінімум на 1,5-2 місяці призупинила фінансування проектів нових девелоперських компаній.

"Вичікувальна позиція інвесторів є зрозумілою і цілком виваженою: зараз мало хто може прогнозувати, що станеться навіть у найближчий тиждень. Однак можна говорити, що після того, як питання зовнішньої агресії буде деактуалізовано, на ринку варто очікувати певний стрибок активності інвесторів", - сказав Семенцов.

Що стосується ситуації на первинному ринку житла, то, на думку експерта, до квітня попит може скоротитися на 30-40%. Разом з тим він вважає, що період "інвестиційної паузи" для лідерів первинного ринку житла, що будують левову частку всіх об'єктів в Київському регіоні переважно нових якісних форматів категорій комфорт, комфорт+, бізнес і преміум, пройде без особливих проблем, адже в них достатньо фінансових і матеріально-технічних можливостей досить тривалий термін часу будувати без залучення коштів інвесторів-покупців квартир.

Ціни на житло:

За прогнозами, в першому півріччі 2022 року більше ніж 40% покупців на первинному ринку Києва будуть орієнтуватися на вартість житла в межах 1,2-1,5 тис. дол./ кв.м, 30-35% - близько 1,5 тис. дол. / кв. м, 20% - 1,7-2 тис. дол./ кв.м, близько 5-10% - понад 3 тис. дол. / кв. м.

Експерти також прогнозували, що за підсумками січня 2022 року вартість житла на первинному ринку Києва залишається стабільною, а попит на квартири зменшився на 20% у порівнянні з груднем 2021 року.

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