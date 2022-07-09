За відповідне рішення у першому читанні проголосували 283 депутати.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на майно, знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, за відповідне рішення проголосували 283 депутати.

Відповідно до тексту законопроекту, фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, чи пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

Замороження кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких: загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку - 250 кв. м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см; станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором; метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

При цьому термін для подачі заявок обмежений періодом дії в Україні воєнного стану плюс 3 місяці після дня його припинення.

Для отримання можливості списати чи заморозити кредит необхідно надати кредитору підтверджуючі документи.

Вас також можуть зацікавити новини: