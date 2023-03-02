Вже наступного року Росія залишиться з порожніми кишенями, якщо не почне щось змінювати.

Вибудувана в Росії Володимиром Путіним модель "державного капіталізму" зазнала краху. Вже наступного року російська держава залишиться без грошей. Про це заявив російський мільярдер Олег Дерипаска на Красноярському економічному форумі, пише The Moscow Times.

У минулому дуже близький до Путіна олігарх, сьогодні він висловив упевненість, що ситуація в російській економіці "дуже непроста".

"Держкапіталізм, "ііДержгазмяс" — це шлях в нікуди. Я із жахом спостерігаю ті ресурси, які за минулий рік витрачені, очевидно, даремно. Раніше я думав, що це мільярди, а зараз, я дивлюся, рахунок йде вже на трильйони", – заявив Дерипаска.

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Олігарх упевнений, що заявлені Кремлем плани перевести економіку Росії на військові рейки з пріоритетом держпланування і держконтролю приречені на фіаско. Особливо в контексті наростаючої ізоляції Росії від решти світу.

"Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори", - заявив він.

Війна в Україні та Олег Дерипаска

У минулому Олег Дерипаска вважався одним з найвпливовіших і близьких до Путіна російських олігархів. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він тут же потрапив під західні санкції, поряд з іншими соратниками російського диктатора.

Україна в цьому плані пішла ще далі. Майно олігарха на території нашої країни було просто націоналізовано.

Втім, і в самій Росії у Дерипаски справи складаються не кращим чином. Ще з 2021 року олігарх перебуває в напівопалі після того, як почав критикувати економічні "успіхи" російської влади. У грудні минулого року у нього конфіскували готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі вартістю близько 1 мільярда доларів. Так його нібито покарали за занадто гучну критику.

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