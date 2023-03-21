Імпорт російської нафти в Китай виріс на 23,8% за підсумками двох місяців.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і масових антиросійських санкцій, країна-агресор стала найбільшим постачальником нафти в Китай в період з січня по лютий.

Як повідомляє Reuters, агресор змістив Саудівську Аравію на друге місце за обсягами поставок нафти.

Як йдеться в матеріалі, імпорт російської нафти в Китай виріс на 23,8% за підсумками двох місяців.

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За даними митниці, протягом січня-лютого поточного року Росія поставила до Китаю 15,68 млн тонн нафти, або 1,94 млн барелів на добу, що на 23,8% більше показників аналогічного періоду 2022 року.

Імпорт нафти з Саудівської Аравії, яка була найбільшим постачальником до Китаю за підсумками 2022 року, за двомісячний період склав 13,92 млн тонн, або 1,72 млн барелів на добу.

Війна в Україні та позиція Китаю

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Гранична ціна на нафту і нафтопродукти з Росії була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

У грудні 2022 року Китай відмовився допомагати Росії у війні проти України та надавати агресору технології.

15 січня 2023 року в ЗМІ з'явилася інфорація про те, що Китай дав Путіну танкери для вивезення нафти. Повідомлялося, що Китай, будучи найбільшим імпортером нафти в світі, продовжує купувати російську сировину, попри посилення західних санкцій.

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