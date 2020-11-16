4 листопада парламент не зміг ухвалити цей законопроект.

Верховна Рада України цього тижня ще раз розгляне законопроект, яким пропонується відстрочити використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Про це на сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради парламенту заявила заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк.

Читайте такожФОПи погрожують перекрити дороги по всій Україні, якщо Рада не скасує обов'язкові касові апарати

"Я пропоную розглянути на цьому тижні законопроект № 4313, яким ми йдемо назустріч ФОПам. Цей законопроект відправили на повторне перше читання. Я дуже сподіваюся, що сьогодні в комітеті він буде розглянутий, Я даю доручення голові Комітету якомога швидше його розглянути", - сказала вона.

Хронологія подій

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільне встановлення додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап має розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через Інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачає впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої та третьої групи.

Обіцяний законопроект

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відстрочку касових апаратів зареєстрований у парламенті.

Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за закон про відстрочку касових апаратів.

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Автор: Дмитро Шварц