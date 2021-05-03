За словами Євгена Єніна, "найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

До державного бюджету України було повернуто 1,5 мільярда доларів, які «належали» оточенню президента-втікача Віктора Януковича. З них 87% були у готівковій формі.

Про це у програмі в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Я брав активну участь в тому, що ми повернули до державного бюджету 1,5 мільярда доларів. І це не якісь міфічні цінні папери, це 1,3 мільярда доларів готівкою і близько 200 мільйонів доларів цінними паперами, на розмір яких був скорочений державний борг України... Ми вперше в історії двосторонніх відносин з США повернули 600 тисяч доларів з американської землі", - розповів Єнін.

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Він нагадав, що мова йде про злочинну організацію часів Януковича, "коли найближче оточення Януковича, яке родом з Донбасу, обкрадало, перш за все, той же Донбас".

"Вони збирали гроші з усієї України, з усіх галузей економіки, відмивали їх спочатку в Україні, потім через так звані підприємства-хаби виводили ці гроші в міжнародні "відвимочні" центри", — повідомив заступник міністра.

Єнін зазначив, що робота щодо повернення активів Януковича та його оточення триває.

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Автор: Денис Прядко